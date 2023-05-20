أمن

تيليغرام تحذف نحو 40 قناةً كانت تبتزُّ النساء في العراق

المبتزون كانوا ينشرون صوراً ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق حساباتهن لغرض ابتزازهن مالياً، مستغلين جهلهن الرقمي
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تعبيرية
تعبيرية
العراق تيليغرام العراق

أربيل (كوردستان 24)- حذفت منصة تيليغرام نحو 40 قناة كانت تُستَخدم لابتزاز النساء في العراق، عبر نشر صور ومقاطع فيديو لحسابات تم اختراقها.

وقال مركز الإعلام الرقمي DMC،  إن المنصة حذفت نحو 40 قناة وبوتا تستخدم لابتزاز النساء في العراق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف المركز في بيانٍ له السبت: "استُخدِمت تلك القنوات لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تيليغرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي سابقاً".

وأشار البيان إلى أن"المبتزين ينشرون صوراً ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم".

وكانت منصة تيليغرام أعلنت أمس الجمعة، عن حذف عدة قنوات وبوتات على منصتها كانت تُستخدم لتسريب بيانات مواطنين عراقيين.

 

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