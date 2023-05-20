سیاسة

الأعرجي لـ كوردستان 24: العلاقات بين بغداد وأربيل إيجابية واستراتيجية

الأعرجي أعلن أن التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية ضمن المجال الأمني "على أعلى مستوى"
author_image Kurdistan24 اربیل
قاسم الأعرجي
قاسم الأعرجي
العراق قاسم الأعرجي البيشمركة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، السبت، أن العلاقات بين بغداد وأربيل إيجابية واستراتيجية.

معتبراً في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية ضمن المجال الأمني "على أعلى مستوى".

وقال مستشار الأمن القومي العراقي إنه قبل زيارته إلى إيران "سيعقد في الأيام القادمة اجتماعاً مع وزير داخلية إقليم كوردستان بشأن أمن الحدود".

في غضون ذلك، جدّد الأعرجي تأكيده على التزام الحكومة العراقية بتنفيذ اتفاقية سنجار، معتبراً أن وجود مقاتلين غير شرعيين في المدينة "يشكّل عائقاً أمام الاتفاقية".

وكان مستشار الأمن القومي أعلن السبت خلال المؤتمر السادس لمشروع المواطنة العراقية، أن الحكومة ملتزمة بكل المقترحات المقدَّمة لتنفيذ الاتفاقية، بما فيها إخراج جميع القوات العسكرية من سنجار، باستثناء الشرطة والجيش العراقيين والتي يجب أن يكونا داخل المدينة.

موضّحاً أن قضية سنجار إحدى أهم القضايا وأكثرها حساسية في العراق، معتبراً أن حلّها سيفضي إلى حلول لعددٍ آخر من المشاكل.

وقال: "الحكومة العراقية جادة في حلّ هذه القضية، لأنها ستحلُّ قضيةً مهمة في البلاد".

 

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