أوميد خوشناو: أربيل ستصبح توأمة مدينة ناشفيل الأمريكية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم السبت، عن وصول وفدٍ من بورد (سيتي سيستر) من مدينة ناشفيل الأمريكية إلى مدينة أربيل، بهدف إتمام إجراءات التوأمة بين أربيل ومدينة ناشفيل الأمريكية.

ويتألف وفد مدينة ناشفيل من رئيس البلدية جون كويَر، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى رئيس بورد (سيتي سيستر) لمدينة ناشفيل.

وحول هذه الزيارة قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح لـ كوردستان 24، "بدأت المحادثات بين أربيل وناشفيل، لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وبهدف إتمام إجراءات التوأمة".

وأضاف "تسير العملية بشكل جيد للغاية"، مبيناً "في العام الماضي، ناقشنا مع رئيس بلدية ناشفيل عدداً من القضايا، وهدفنا هو التوصل إلى اتفاق نهائي في القريب العاجل".

وتابع "سيتواجد وفد ناشفيل المكون من 20 شخصاً لمدة أسبوع في أربيل، وسيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات المهمة".

وعبّر خوشناو عن أمله بأن "تصبح مدينتا وإقليم كوردستان موضع ثقة ورضى لدى الوفد الأمريكي، فضلاً عن أن قضية التوأمة تشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية".

من جهته، قال رئيس بلدية ناشفيل جون كويَر في تصريح لـ كوردستان 24، "تعد ناشفيل بيتاً لعدد كبير من أبناء الشعب الكوردي، ووفدنا قدم إلى هنا لإبداء المزيد من الاحترام للكورد، لأن الكورد في ناشفيل أحدثوا فرقاً كبيراً في حياة الأمريكيين من ناحية الثقافة والطاقة".

وأضاف رئيس بلدية ناشفيل "إنه لمن دواعي سرورنا أن تكون لدينا مدينة شقيقة، لكي نبدي المزيد من الاهتمام بالمجتمع الكوردي في ناشفيل، ولنبني معهم روابط وثيقة من النواحي الثقافية والتعليمية".

وفي 21 أيار 2022، زار وفد من محافظة أربيل مدينة ناشفيل الأمريكية، بهدف بحث قضية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وتتبع مدينة ناشفيل لولاية تينيسي الأمريكية، ويتم وصفها بكوردستان الصغرى، وذلك لأن عدداً كبيراً من أبناء الجالية الكوردية يعيشون في تلك المدينة، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، وذلك للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.