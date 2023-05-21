سیاسة

التلاميذ العراقيون يتوجهون الى المراكز الامتحانية في البلاد

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التربية الامتحان التلاميذ

أربيل (كوردستان24)- أفادت وزارة التربية الإتحادية، ان أكثر من مليون تلميذ في الصف السادس الابتدائي، توجهوا الى القاعات الامتحانية لاداء امتحان السادس الابتدائي الوزاريَّة، صباح اليوم الأحد الموافق 2023/5/21، بعد أن هيأت لهم المستلزمات اللوجستية كافة .

وقال مكتب وزير التربية الإعلامي في بيان، ان وزارة التربية صَبت جُل اهتمامها وإمكاناتها لتوفير كل ما يحتاجه التلاميذ داخل المراكز الإمتحانية.

وأكد انه تم التنسيق مع الجهات الوزارية الساندة من أمن و كهرباء وصحة لضمان راحتهم و إكمال العملية الامتحانية بانسيابية ويسر دون معوقات تذكر .

وقال وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري لوكالة الأنباء العراقية، إن" الوزارة مستعدة للامتحانات الوزارية، وتم وضع خطط عالية المستوى لإتمامها بأحسن صورة، والحفاظ على سرية الأسئلة بمتابعة رئيس الوزراء شخصياً".

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