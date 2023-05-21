برعاية سعودية-أمريكية.. اعلان هدنة لأسبوع في السودان اعتبارا من الإثنين

أربيل (كوردستان24)- اتفق طرفا النزاع في السودان يوم السبت، على هدنة إنسانية لأسبوع، شهدت العاصمة الخرطوم في نفس اليوم غارات جوّية وقصفا مدفعيا متبادلا بين وحدات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال سكان وشهود عيان إن العاصمة السودانية شهدت خلال ساعات النهار السبت غارات وقصفا ومعارك عنيفة، رغم المناشدات الدولية لإرساء هدنة إنسانية مع اتفاق طرفي النزاع على هدنة إنسانية لأسبوع حسبما أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك مساء السبت.

في السياق، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك، أن ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدته أسبوع يبدأ الإثنين.

وذكر البيان أن وقف النار "يُمكن تمديده بموافقة الطرفين". وأشار إلى أن طرفي النزاع اتفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية".