سیاسة

بدء إجتماع وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيرمام

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کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - بدأ  المكتبان السياسيان للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إجتماعهما  في بيرمام صباح اليوم لمناقشة مسألة الانتخابات ومقاعد المكونات  وتعديل قانون الانتخابات.

ووصل وفد من المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة عماد احمد  اليوم الأحد 21 مايو آيار ، الى بيرمام في اربيل  وكان في استقباله فاضل ميراني رئيس الهيئة الادارية للمكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني  لمناقشة مسألة الانتخابات ومقاعد المكونات وتعديل قانون الانتخابات.

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