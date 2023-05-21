منى قهوجي: لن نقبل من أي طرف أن يتخذ قرارات نيابة عن المكونات

أربیل (كوردستان 24 ) - قال نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني وسكرتیرة برلمان كوردستان إنهم كمكونات كوردستان لن يقبلوا أن يتخذ أي جهة قرارًا نيابة عنهم فيما يتعلق بتعديل قانون الانتخابات ومشاركتهم في الانتخابات .

نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني منى قهوجي ، قالت لكوردستان 24 إن الأحزاب السياسية التركمانية اجتمعت صباح اليوم مع ممثل الأمم المتحدة في أربيل حول موضوع الانتخابات ،مشيرة "من المقرر أن يزور وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مقر حزب الإصلاح التركماني للاجتماع بالاحزاب السياسية التركمانية".

قهوجي التي شاركت في نشرة أخبار كوردستان 24 أكدت : "الأمم المتحدة تتفق معنا بشأن حقوق المكونات في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية المقبلة،وجميع الأطراف المشاركة في الانتخابات ، بما في ذلك التركمان والكلدان والسريان والآشوريين والأرمن ، مؤكدة مرارا استعدادهم للمشاركة" وانهم مع الدائرة الواحدة وأوضحو موقفهم هذا خلال اجتماعهم مع رئاسة برلمان كوردستان .

وبخصوص الحديث عن تخصيص مقاعد للمكونات في محافظة السليمانية تابعت منى قهوجي :" انهم أوضحو موقفهم الثابت بعدم تدخل اي جهة في مسالة المكونات ومن يريد تخصيص مقاعد في كل محافظة فليفعلو ذلك خارج قائمة " الكوتا " ومن ضمن قاوئمهم الخاصة ولن نقبل المساس بمقاعد التركمان الخمسة ومقاعد السريان والكلدان زالاشوريين والارمن الستة .

وحول ما اذا كان حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني ينوي اللقاء بهم اوضحت قهوجي : "نحن منفتحون على جميع الأحزاب الكوردية ، أي طرف يريد أن يزورنا ويلتقي معنا حول موضوع المكونات ، نحن نرحب بهم ، بشرط ألا يحاول أي طرف أن يقرر نيابة عنا". ، لأننا لا نقبل ذلك ، إذا تم القيام بذلك ، فهو عدم احترام ارادة المكونات .