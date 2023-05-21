المكتبان السياسيان للديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني: إجتماع اليوم كان إيجابيًا



أربيل (كوردستان 24 ) - قال المكتبان السياسيان للحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني ،في بيان مشترك ان الاجتماع الذي عقد بينهما اليوم كان "ايجابيا".

إجتمع المكتبان السياسيان للحزبان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الاحد في بيرمام ، لمناقشة إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية وتعديل قانون الانتخابات وقضية المكونات، وبعد الاجتماع؛ أعلن الجانبان في بيان مشترك التاكيد على اجراء الانتخابات في موعدها .

وجاء في البيان ،اضافة الى العلاقات بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من القضايا الاخرى المتعلقة بالوضع في اقليم كوردستان كانت من مواضيع النقاش و "كان هناك تفاهم ايجابي .

وأضاف البيان : "أن بعض القضايا الأخرى التي تتطلب مزيدا من المناقشة سيتم البت فيها في اجتماعات مقبلة". يأتي الاجتماع بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد أن التقى وفد من الجانبين في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية في 16 آيار .

وتابع البيان "قرر الجانبان العمل كفريق واحد وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى،لايجاد أرضية مناسبة من النواحي النواحي القانوينة والسياسية لاجراء انتخابات ومواجهة التحديات .

بعد مبادرة الرئيس مسعود بارزاني للحوار وإعادة توحيد البيت الكوردي ، عقدت اجتماعات ومفاوضات بين الأحزاب ، لاسيما الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكوردستاني وذلك لاجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد. في هذا السياق ، اجتمعت الدائرتان الانتخابيتان في الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني يوم الجمعة 19/5/2023 مع رئيس ونائب رئيس مجلس النواب حول موضوع تعديل قانون الانتخابات وإعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات الكوردستانية .