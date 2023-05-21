مقتل 5 جنودٍ إيرانيين بهجومٍ مسلّح قرب الحدود مع باكستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإعلام الرسمي الإيراني، الأحد، عن مقتل خمسة أفراد من حرس الحدود الإيرانيين في اشتباكاتٍ مع مجموعةٍ مسلّحة على الحدود مع باكستان.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، إن الاشتباكات وقعت بمنطقة سراوان بمحافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وتُعدُّ سيستان بلوشستان واحدة من أفقر المحافظات في إيران وتضم أقلية البلوش المسلمة السنية بمعظمها، بحسب فرانس برس.

وتشهد المحافظة باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن والمتمردين البلوش أو جماعات من المسلمين السنة أو تجار مخدرات.

في غضون ذلك، ندّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بما أسماه بـ "العمل الإرهابي الجبان"، محمّلاً مسؤوليته لـ "الجماعات الإرهابية الشريرة" من دون تسميتها.

وأدرج كنعاني الهجوم في إطار استهداف المصالح الإيرانية والباكستانية "کي لا يسمحوا للحدود المشتركة بأن تكون حدود الصداقة والتعاون والحدود الاقتصادية لشعبي البلدين".

داعياً إسلام أباد الى "تنفيذ اتفاقيات البلدين لقمع الجماعات الإرهابية في أقرب وقت ممكن وبذل الجهود لتعزيز أمن الحدود المشتركة".

وسبق أن تعرّضت القوات الإيرانية لهجومٍ مماثل في مارس آذار الماضي عندما قُتِل ضابطان من الشرطة بالرصاص في اشتباكات مع "مسلحين" في المنطقة نفسها.