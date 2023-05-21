نائب رئيس وسكرتير برلمان كوردستان يعقدان اجتماعاً مع وفد مشترك من ممثلي القنصليات في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- عقد نائب رئيس وسكرتير برلمان كوردستان، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد مشترك من ممثلي القنصليات والبعثات الدبلوماسية في أربيل.

وقال مراسل كوردستان 24 في أربيل، عقد نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي، وسكرتير برلمان كوردستان مونى قهوجي، اجتماعاً مع وفد مشترك من ممثلي القنصليات والبعثات الدبلوماسية في إقليم كوردستان.

وأضاف مراسلنا أن المحور الرئيسي في الاجتماع كان متعلقاً بـ "إجراء انتخابات برلمان كوردستان، وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء".

يأتي هذا الاجتماع في وقت، وقع فيه نائب رئيس وسكرتير برلمان كوردستان، على فقرة إعادة تفعيل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات والاستفتاء، التي تم إدراجها ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة عقدها غداً الإثنين.