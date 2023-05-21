السوداني يستقبل القائد الجديد لبعثة حلف الناتو في العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق خوسيه أنطونيو.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته مؤسسة كوردستان 24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق خوسيه أنطونيو، فيما ودّع السوداني القائد السابق للبعثة جيوڤاني أيانوتشي، بعد انتهاء مهامّ عمله في العراق، وذلك بحضور نائب قائد العمليات المشتركة ومستشار رئيس مجلس الوزراء والسكرتير العسكري للقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء البحث في مسارات التعاون بين العراق ودول حلف شمال الأطلسي، في مجالي تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ "دور القائد السابق للبعثة، خلال فترة عمله في العراق"، متمنياً له "التوفيق في مهامه المقبلة".

ورحب السوداني بـ "رئيس بعثة الناتو الجديد"، مؤكداً "الحاجة لمواصلة تطوير أداء وقابليات القوات العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، التي تعدّ من أولويات الحكومة في إدارة الملفّ الأمني".

وقدَّم القائد السابق لبعثة الناتو شكره لـ "رئيس مجلس الوزراء، على دعمه عمل البعثة"، مشيراً إلى "إكمال برنامج التعاون مع العراق من خلال القائد الجديد الذي تسنّم مهامّه حديثاً".