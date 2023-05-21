سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وزير الموارد المائية العراقي

وجرى في الاجتماع، بحث تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 21 أيار (مايو) 2023، وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، بحث تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيّما في مجال الموارد المائية، بالإضافة إلى الاهتمام بالسدود وتجديدها وإعادة تأهيلها، وأهمية إنشاء سدود جديدة في العراق وإقليم كوردستان.

وفي سياق آخر من الاجتماع، تطرق الجانبان إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجانبين من أجل مواجهة شح المياه والآثار السلبية الناجمة عن التغير المناخي.

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