"سيتي" يحتفي بلقب البريميرليغ وجماهيره تقتحم ملعب الاتحاد للاحتفال

أربيل (كوردستان 24)- احتفى مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2022/2023 بالفوز 1/0 على ضيفه تشيلسي في الجولة الـ37 من البريميرليغ، اليوم الأحد.

وكان السيتي ضَمِن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي التاسع في تاريخه، أمس السبت، بعد سقوط منافسه آرسنال أمام نوتنجهام فورست (1-0).

وهذا اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والخامس منذ التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية الموسم الحالي، فبعد ضمان لقب الدوري الإنجليزي يسعى مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (يوم 3 يونيو) وعلى إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا (يوم 10 يونيو).

وأصبح مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي - بعد هدرسفيلد تاون وآرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.

وسيكون مانشستر سيتي أول فريق في إنجلترا يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات متتالية حال حفاظه على اللقب الموسم المقبل.

في غضون ذلك، اقتحمت جماهير مانشستر سيتي، ملعب فريقها "الاتحاد" عقب مباراة تشيلسي، للاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الفور تدخل أمن النادي، لسحب اللاعبين داخل غرفة خلع الملابس، قبل بدء مراسم التتويج.

ورفع السيتي بانتصار اليوم رصيده إلى 88 نقطة، في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة، في المركز الثاني عشر.