"تغريبة القافر" لـ زهران القاسمي تحصد جائزة الرواية العربية

أربيل (كوردستان 24)- فازت رواية "تغريبة القافر" لزهران القاسمي من سلطنة عمان، بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السادسة عشرة.

وانطلقت الجائزة لأول مرة في 2008، وتعد إحدى الجوائز الأدبية المرموقة عربياً، يرعاها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة، وتحظى بدعم مؤسسة "بوكر" في لندن.

ورشحت للجائزة في هذه الدورة 124 رواية، وصلت 16 منها للقائمة الطويلة في يناير، ثم 6 فقط للقائمة القصيرة في أول مارس آذار.

وحصلت كل رواية بالقائمة القصيرة على 10 آلاف دولار، فيما تنال الرواية الفائزة 50 ألفاً إضافية مع ترجمتها للغة الإنجليزية، وفق رويترز.

وتدور أحداث رواية "تغريبة القافر" في قرية عمانية، وتحكي قصة سالم بن عبد الله، أحد مقتفي أثر الماء، ممن تستعين بهم القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، الذي ارتبطت نهايات أفراد أسرته جميعاً بحوادث سببتها المياه.

بينما انتهى به الحال سجيناً في قناة أحد الأفلاج "نظام الري" ليقاوم من أجل البقاء.