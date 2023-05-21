التركمان: متفقون مع وجهة نظر الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة مسؤول قسم العلاقات العامة جعفر إيمينكي، اليوم الأحد، مجموعة من الأحزاب التركمانية.

وقال جعفر إيمينكي في مؤتمر صحفي، حضرته مؤسسة كوردستان 24، إن "الرئيس بارزاني شدد على أنه ينبغي أن تُقرر المكونات مصيرها بنفسها".

وأضاف أن "هناك أجواء إيجابية في إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني تجاوزا المرحلة المتوترة بينهما، وتوصلا إلى مرحلة متقدمة من التفاهم".

وأكد إيمينكي أنه "سيتم إتخاذ خطوات أكثر أهمية خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشدداً على أن "ذلك سينعكس بشكل إيجابي على عمل برلمان كوردستان أيضاً".

وبشأن حقوق المكونات، قال إيمينكي إن "قضية المكونات هي قضية ساخنة"، موضحاً أنه "لهذا الغرض فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه موقف ثابت تجاه المكونات".

وأضاف "ينبغي حماية حقوق التركمان، وكافة المكونات الأخرى"، مبيناً "لكن كيفية مشاركتهم في الانتخابات، وكما يقول الرئيس مسعود بارزاني، ينبغي أن تقرر المكونات مصيرها بنفسها".

من جهته، قال رئيس حزب التنمية التركماني محمد إيلخاني، "باعتبارنا ممثلين للتركمان، لدينا موقف ثابت"، مشدداً على أنه "ينبغي أن نقرر نحن مصيرنا بأنفسنا بخصوص القضايا المصيرية".

وأضاف "بخصوص تعديل قانون الانتخابات، ينبغي أن يقرر التركمان بأنفسهم ما إذا كانوا سيُعدِّلون قانون الانتخابات أم لا"، مشدداً على "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر".

وختم "متفقون مع وجهة النظر التي يطرحها الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وفي إطار زياراته للأحزاب والقوى السياسية الكوردستانية، زار وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، مقر حركة التغيير في أربيل.

وترأس وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني، حيث تم استقبالهم من قِبل وفد من حركة التغيير برئاسة مصطفى سيد قادر.

وركز الموضوع الرئيسي للاجتماع، على ضرورة إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

بعد الاجتماع، وخلال مؤتمر صحفي مشترك، حضرته مؤسسة كوردستان 24، قال مسؤول قسم العلاقات العامة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني جعفر إيمينكي، إن "كلاً من الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، وحركة التغيير، لديهم رؤى مشتركة، بشأن مسألة الانتخابات، والقضايا المصيرية".

وأضاف أنه "يوجد بين الأطراف الثلاثة تقارب كبير في وجهات النظر"، مشيراً إلى "أنها متفقة على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد".

وشدد إيمينكي على أن "اجتماعاتهم مع الأطراف السياسية الكوردستانية ستتواصل".

من جهته، قال عضو المجلس الوطني لحركة التغيير كاردو محمد، إن "الحركة تؤيد إجراء انتخابات نزيهة"، مشدداً على أنه "ينبغي العمل على معالجة التشققات الموجودة بين القوى السياسية".

وأكد أن معالجة الخلافات "تشكل عاملاً لإجراء الانتخابات النبيابية، لتكون نتائجها في خدمة مصالح كافة أطياف الشعب الكوردستاني".

في يوم الجمعة 19 أيار مايو 2023، زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردساني، مقر كُلٍّ من الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية، والحزب الشيوعي الكوردستاني، والجبهة التركمانية، والحركة الديمقراطية الآشورية.

وأتت زيارة وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس مسعود بارزاني، للمصالحة وحل الخلافات الداخلية بين القوى السياسية في إقليم كوردستان، فضلاً عن توصلها إلى اتفاق بشأن مسألة الانتخابات، وتفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

وفي يوم الخميس 11 أيار مايو 2023، في كلمة له أثناء افتتاح متحف بارزاني الوطني في بارزان، دعا الرئيس مسعود بارزاني جميع الأطراف الكوردستانية إلى فتح صفحة جديدة، وعَقْدِ اجتماع موسع بينها.

وشدد على أن "هناك فرصة أمامنا وأنا داعم لها، وأدعو الإعلام والمنظمات أن يكون لهم دور إيجابي"، مطالباً "الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين إلى العمل معاً".