رئيس بلدية ناشفيل الأمريكية: الكورد شركاء موثوق بهم بالنسبة لـ واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس بلدية ناشفيل الأمريكية جون كوبَر، اليوم الأحد، أن الكورد شركاء موثوق بهم بالنسبة لـ "واشنطن"، مشدداً في الوقت نفسه على أننا قدِمنا إلى هُنا لننقل العلاقات الكوردية - الأمريكية إلى مرحلة جديدة

وقال جون كوبَر في مقابلة مع مؤسسة كوردستان 24، إن "الكورد شركاء حقيقيون للولايات المتحدة الأمريكية، ولنا معهم أفضل العلاقات"، مؤكداً أن "غالب من يعيش في ناشفيل يؤيد الكورد، ونود أن نعزز هذه العلاقة بشكل أكبر".

وأضاف "نريد بناء علاقة قوية مع أربيل، ونتطلع إلى بناء المزيد من التنسيق في المجالات الثقافية والتجارية".

وأكد أن "25 ألف كوردي يعيشون في ناشفيل، والمدينة باتت مثالاً للتعايش السلمي، مثل التعايش السلمي الموجود في كوردستان، والكورد شركاء طبيعيون لنا".

وشدد على "أننا قدِمنا إلى هُنا لنجعل أربيل توأمة ناشفيل، ولننقل العلاقات الكوردية - الأمريكية إلى مرحلة جديدة ومتقدمة"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان شريك كبير للولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن "تُعرَّف ناشفيل بمدينة الموسيقى والتعايش السلمي، والكورد كذلك جزء من التعايش السلمي الموجود في الولايات المتحدة"، مبيناً "يلقبوننا بكوردستان الصغيرة".

وأشار إلى أن "المأكولات الكوردية في ناشفيل تحظى بشعبية كبيرة ولها نكهة خاصة"، مؤكداً أن "لدينا مهرجان، حيث يتجمع كافة منتسبي المطاعم، ويتم عرض المأكولات الكوردية".

وأوضح أن "غالبية المأكولات الكوردية شهيّة ولذيذة، خصوصاً أنني أحب لحم الخاروف والحلويات".

وقال جون كوبر: "عندما جاء فيروس كورونا، ارتديت كمامة تحمل علم كوردستان، ما خلق صدى كبيراً" في الأوساط الشعبية، معبراً عن "فخره" بارتداء كمامة تحمل علم كوردستان.

وأضاف أن "لمؤسسة كوردستان 24 دوراً مهماً" في الربط بيننا وبين الشعب الكوردي، مبيناً "أنتم تجعلوننا أكثر ترابطاً في مجال التعليم والثقافة والسياحة".

وأعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، عن وصول وفدٍ من بورد (سيتي سيستر) من مدينة ناشفيل الأمريكية إلى مدينة أربيل، بهدف إتمام إجراءات التوأمة بين أربيل ومدينة ناشفيل الأمريكية.

ويتألف وفد مدينة ناشفيل من رئيس البلدية جون كويَر، وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، إضافة إلى رئيس بورد (سيتي سيستر) لمدينة ناشفيل.

وحول هذه الزيارة قال محافظ أربيل أوميد خوشناو في تصريح لـ كوردستان 24، "بدأت المحادثات بين أربيل وناشفيل، لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وبهدف إتمام إجراءات التوأمة".

وأضاف "تسير العملية بشكل جيد للغاية"، مبيناً "في العام الماضي، ناقشنا مع رئيس بلدية ناشفيل عدداً من القضايا، وهدفنا هو التوصل إلى اتفاق نهائي في القريب العاجل".

وتابع "سيتواجد وفد ناشفيل المكون من 20 شخصاً لمدة أسبوع في أربيل، وسيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات المهمة".

وعبّر خوشناو عن أمله بأن "تصبح مدينتا وإقليم كوردستان موضع ثقة ورضى لدى الوفد الأمريكي، فضلاً عن أن قضية التوأمة تشكل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأمريكية".

في 21 أيار 2022، زار وفد من محافظة أربيل مدينة ناشفيل الأمريكية، بهدف بحث قضية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وتتبع مدينة ناشفيل لولاية تينيسي الأمريكية، ويتم وصفها بكوردستان الصغرى، وذلك لأن عدداً كبيراً من أبناء الجالية الكوردية يعيشون في تلك المدينة، وباتت محل اهتمام المسؤولين في أربيل، وذلك للاستفادة من التطور الموجودة في تلك المدينة.