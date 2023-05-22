انقطاع التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

أربيل (كوردستان24)- انقطع التيار الكهربائي مجددا في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية بجنوب أوكرانيا اليوم الاثنين، في حادث قد تكون تداعياته خطيرة أصبح يتكرر بالتزامن مع القصف والمعارك.

وقالت السلطات الروسية في زابوريجيا على تلغرام "بسبب انقطاع خط التوتر العالي (...) فقدت المحطة تغذيتها الخارجية بالكهرباء".

وأكدت أنها تعمل على تحديد أسباب الانقطاع فيما تمّ تشغيل مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لضمان استمرار عمل المحطة.

وأضافت الإدارة المرتبطة بمجموعة روساتوم الروسية العامة أن "مستوى الإشعاع في المصنع (...) ضمن المعايير".

وهذه المرة السابعة رسميًا التي ينفصل فيها هذا المجمع النووي الضخم عن شبكة الكهرباء منذ سيطرة الجيش الروسي عليه في 4 آذار/مارس 2022.

ووفقًا لشركة إنرجواتوم الأوكرانية العامة، فإن الانقطاع السابق مطلع آذار/مارس، كان بسبب موجة هجمات صاروخية روسية، وأعيدت التغذية الخارجية بعد بضع ساعات.

واصلت المحطة، التي كانت تنتج في السابق 20 بالمئة من الكهرباء الأوكرانية، العمل خلال الأشهر الأولى من الهجوم الروسي، رغم موجات القصف، قبل وقفها في أيلول/سبتمبر.

منذ ذلك الحين، لم يولد أي من مفاعلاتها الستة VVER-1000 العائدة إلى الحقبة السوفياتية الطاقة، لكن المنشأة لا تزال متصلة بنظام الطاقة الأوكراني وتستهلك الكهرباء التي تنتجها لتلبية احتياجاتها الخاصة، ولا سيما لضمان تبريد المفاعلات.

المصدر: AFP