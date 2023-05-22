سیاسة

هيمن هورامي: مستعدون لتأجيل جلسة اليوم إلى الغد لكن بشرط

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کوردستان

 أعلن نائب رئيس برلمان كوردستان ، نحن مستعدون تأجيل جلسة  اليوم إلى غد الثلاثاء بشرط أن تعلن رئيسة البرلمان ذلك  .

قال نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي ، اليوم الإثنين ، إنه تم تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان  "لإيجاد أرضية مناسبة وفق ضوابط قانونية وسياسية، ولأن رئيس إقليم كوردستان حدد 18 تشرين الثاني 2023 لإجراء الانتخابات" وهناك أقل من ستة أشهر متبقية.

وبحسب نائب رئيس برلمان كوردستان ، فإنه من أجل تقديم المزيد من الوقت للتوافق بين الأحزاب السياسية ، فإنهم مستعدون لتأجيل جلسة البرلمان اليوم إلى الغد ، من أجل إعادة تفعيل عمل المفوضية ، وإجراء القراءة الأولى لتعديل قانون الانتخابات ،بشرط أن تعلن رئيسة البرلمان ذلك وأن تنعقد الجلسة يوم غد الثلاثاء مع نفس جدول أعمال جلسة اليوم ".

 

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