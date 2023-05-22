برلمان كوردستان يعلن تفعيل مفوضية الانتخابات بأغلبية الأصوات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن برلمان إقليم كوردستان، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، عن تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات، بعد أن صوّت 58 نائباً على القرار.

وقال مراسل كوردستان 24، إن البرلمان "أعاد تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال جلسة اليوم التي شهدت توتراً داخل القاعة بعد قرار رئيسة البرلمان بتأجيل الجلسة لإشعارٍ آخر".

وأضاف: "صوّت 58 نائباً على قرار التفعيل، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي".

وتابع: "لم تحضر رئيسة البرلمان ونواب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير الاجتماع، بعد أن اندلعت مشادات كلامية وفوضى داخل قاعة البرلمان".

وفي بداية الجلسة، قالت رئيسة البرلمان ريواز فائق: "حفاظاً على الوحدة الوطنية وتوافق القوى السياسية، قررت ممارسة صلاحياتي المطلقة المنصوص عليها في المادة 18 فقرة 3 ، وسأرجئ جلسة اليوم إلى وقتٍ آخر".

قرار فائق، دفعت بنائبها هيمن هورامي للاعتراض، قائلاً: "الأمر غير قانوني، وعلى النواب الراغبين باستمرار الاجتماع رفع أيديهم".