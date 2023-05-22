سیاسة

برلمان كوردستان يعلن تفعيل مفوضية الانتخابات بأغلبية الأصوات

صوّت 58 نائباً على قرار التفعيل، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي
author_image Kurdistan24 اربیل
برلمان إقليم كوردستان (أرشيفية)
برلمان إقليم كوردستان (أرشيفية)
کوردستان برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن برلمان إقليم كوردستان، خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، عن تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات، بعد أن صوّت 58 نائباً على القرار.

وقال مراسل كوردستان 24، إن البرلمان "أعاد تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال جلسة اليوم التي شهدت توتراً داخل القاعة بعد قرار رئيسة البرلمان بتأجيل الجلسة لإشعارٍ آخر".

وأضاف: "صوّت 58 نائباً على قرار التفعيل، خلال الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي".

وتابع: "لم تحضر رئيسة البرلمان ونواب الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير الاجتماع، بعد أن اندلعت مشادات كلامية وفوضى داخل قاعة البرلمان".

وفي بداية الجلسة، قالت رئيسة البرلمان ريواز فائق: "حفاظاً على الوحدة الوطنية وتوافق القوى السياسية، قررت ممارسة صلاحياتي المطلقة المنصوص عليها في المادة 18 فقرة 3 ، وسأرجئ جلسة اليوم إلى وقتٍ آخر".

قرار فائق، دفعت بنائبها هيمن هورامي للاعتراض، قائلاً: "الأمر غير قانوني، وعلى النواب الراغبين باستمرار الاجتماع رفع أيديهم".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف