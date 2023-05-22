رئيس هيئة الاستثمار: نخطّط لجذب المستثمرين الأجانب إلى كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس هيئة الاستثمار بإقليم كوردستان، محمد شكري، عن وجود خططٍ لجذب أكبر عددٍ من المستثمرين الأجانب إلى الإقليم، معتبراً أن كوردستان تتميز بتوفّر العديد من الفرص الاستثمارية.

جاء ذلك، خلال مشاركة رئيس الهيئة في منتدى مجلس الأعمال الکوردستاني البریطاني والأوروبي والذي تحتضنه العاصمة أربيل.

وأعرب شكري عن أمله في أن يتمخّض المنتدى عن نتائج تساهم في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى إقليم كوردستان.

وقال: "نخطط للعمل على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى المنطقة في المستقبل".

ويجمع المنتدى المنعقد اليوم الاثنين، شخصيات من القطاع الخاص وصناع القرار والأكاديميين والمستثمرین، بهدف مناقشة الزراعة والسياحة والاستثمار وتغير المناخ.

كما يهدف إلى زيادة الوعي بتأثير التغير المناخي، وجذب الاستثمار، ودعم المشاريع في هذه القطاعات، فضلاً عن بحث استقرار الاقتصاد والنزاعات المستقبلية، وتعزيز المشاريع الوقائية للحد من آثار التغير المناخ.

ووفقاً لرئيس هيئة الاستثمار، فإن العمل جارٍ على تصميم شعارٍ جديد للاستثمار في إقليم كوردستان باسم "استثمر كوردستان".

كذلك إطلاق موقعٍ إلكتروني خاص بالاستثمار في الإقليم بعنوان: (Invest.gov.krd) يتحدّث بشكلٍ مسهب عن قطاعات الاستثمار، تشمل السياحة والزراعة إضافةً لعديدٍ من القطاعات الأخرى.

وأشار رئيس الهيئة إلى وجود فرص استثمار عديدة في إقليم كوردستان، مؤكّداً أنهم يعملون على توفير المزيد منها في المنطقة.