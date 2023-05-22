الولايات المتحدة ترفع رسوم تأشيرة الدخول إلى اراضيها

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت السفارة الامريكية في بغداد ، اليوم الاثنين، رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى اراضيها.

وذكرت السفارة في بيان تلقته كوردستان 24 ، أنه "اعتباراً من 30 أيار 2023، سيتم زيادة رسوم تأشيرة دخول الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت أن "الرسوم الجديدة هي 185 دولار لتأشيرات العمل والسياحة (B1/ B2) وتأشيرات الطلاب وبرامج التبادل (F/J/M)".

وبينت السفارة بحسب البيان أنه "تم تحديد مبلغ 205 دولار لتأشيرات غير المهاجرين القائمة على العمل المؤقت فئات H, L, O, P, Q, R".