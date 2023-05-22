مسرور بارزاني يترأس اجتماعاً خاصاً حول إعادة تنظيم المالية العامة

أربيل (كوردستان 24 ) - ترأس رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اجتماعا خاصاً اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء قباد طالباني. وعرض الاجتماع قرار اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ، الذي وافق بالإجماع على قرار إعادة تنظيم المالية العامة في عموم المنطقة ، ووجه رئيس مجلس الوزراء ونائبه بتحديد آلية التنفيذ العاجل للقرار،ثم ناقشوا تطوير آلية لتنظيم الإيرادات والنفقات العامة في جميع أنحاء إقليم كوردستان. وتم التأكيد على أن توفير الرواتب كأولوية في الإنفاق ومعاملته كنفقات مدنية ، فإن أولوية حكومة إقليم كوردستان ، وجميع النفقات العامة الأخرى ، يجب أن تكون عادلة وقائمة على السكان ، في المحافظات والإدارات المستقلة. بالمناقشة ،وقرر الاجتماع دمج الحسابات المصرفية لجميع مصادر الإيرادات في جميع أنحاء المنطقة في حساب مصرفي واحد وإنهاء التوزيع النسبي.

كما تقرر تنفيذ ربط بنوك ومصارف اقليم كوردستان من خلال نظام الكتروني في اقرب وقت ممكن لحماية الايرادات العامة وتعزيز الشفافية في الايرادات والنفقات من اجل رسم خطط الانفاق لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء انه بمساعدة خبراء محليين وأجانب يجري العمل على إنشاء نظام مالي ومصرفي متطور وحديث في إقليم كوردستان. وفي موضوع آخر للاجتماع ، تمت مناقشة الحقوق والاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية المعروض حاليا في اللجنة المالية بمجلس النواب ، وموقف حكومة إقليم كوردستان بالالتزام باتفاقية النفط.

كما تم تثمين دور أعضاء مجلس الوزراء ومجلس النواب من الكتل الكوردستانية الذين دافعوا بالإجماع عن الحقوق الدستورية للإقليم وكل الجهود يجب دمجهم من أجل توفير رواتب وسبل عيش مواطني إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية .

ودعا الاجتماع الحكومة الاتحادية والجهات الاساسية المشكلة لمجلس الوزراء وفق الدستور الى تنفيذ الاتفاقات وضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان كغيره من مناطق العراق.