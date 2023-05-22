جوان روزبياني : إذا لم تتفق الأحزاب سنجري انتخابات وفق القانون القديم

أربيل (كوردستان 24 ) - قالت عضو برلمان كوردستان من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ،إن رئيسة برلمان كوردستان ومنذ بدء جلسة البرلمان حاولت بكلمتين تعليق وتأجيل الجلسة ، لكن غالبية أعضاء البرلمان ووهيئة الرئاسة رفضوا تأجيلها من أول دقيقتين للجلسة .

قالت جوان روزبياني عضو كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان ، لكوردستان 24: “رئيس برلمان كوردستان في بداية الجلسة أرادت ومن دون فقرات جدول الأعمال الواحدة تلو الأخرى، أو موافقة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أو أخذ وجهة نظر الكتلة ،أرادت تأجيل الجلسة وبكلمتين التي تنافي النظام الداخلي لجلسات البرلمان ،مشيرة في حال تأجيل الجسلة يجب ان توفق هيئة الرئاسة على تأجيلها وطرحها للتصويت وفق المادة 48 من النظام.

واضافت جوان "لم يحدث في برلمان كوردستان اليوم سوى ماموجود وفق النظام الدالخي للبرلمان باستثناء ان رئيس الجلسة رفع الجلسة دون استشارة هيئة الرئاسة وارادت اتخاذ قرار سلطوي لكن اغلبية اعضاء البرلمان والرئاسة رفضوا رفع الجلسة"

وتابعت عضوة كتلة الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان :"" المفوضية التي انتهت صلاحيتها منذ عام 2019 ، لاتمثل كتلة الديمقراطي الكوردستاني فقط ،لأن غالبية المفوضية ليست من حزب الديمقراطي الكوردستاني ، ولكن يجب ان تحترم آراء الأحزاب الأخرى ، وقد تنازل الديمقراطي الكوردستاني عن حقوقه لان المفوضية لم يتم تفعيل عملها وفق قانون عام 2018 ولم يتم تفعيل المفوضية "

ولفتت "كان هناك منصب شاغر في المفوضية من حصة حزب الديمقراطي الكوردستاني ، لذلك تم تعيين شخص هناك ، وكان هناك منصب شاغر اخر من حصة التركمان ، تم تعيينه.

وقالت جوان : " المفوضية ستباشر اجراءاتها القانونية وعلى الاحزاب السياسية مناقشة المواضيع في البرلمان. اذا وافقوا على تعديل قانون الانتخابات فسنذهب الى قاعة البرلمان واذا لا سنذهب الى تعديل القانون القديم للانتخابات".

وأشارت "كان هناك اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في الماضي ، لكن ما حدث اليوم في البرلمان كان رأي حزبي فقط وتعامل معه وفق منظور حزبي .