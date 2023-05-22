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التربية الإتحادية تصدر توضيحاً بشأن امتحان اللغة العربية للسادس الابتدائي

author_image سوار أحمد
العراق وزارة التربية امتحان العربية

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن امتحان اللغة العربية للسادس الابتدائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في بيان، "بخصوص ما يثار عن امتحان مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي اليوم، نود أن نبين أن الأسئلة جميعها من المقررات الدراسية".

وبين أن "الوزارة حرصت على مراعاة مبدأ العمومية والوضوح والالتزام بالمنهج، خصوصاً أن دخول التلاميذ هذا العام كان عاماً شاملاً".

وأضاف، أن "الأسئلة تراعي الفوارق الفردية بين التلاميذ ووضعت من لجان مختصة وهي اختبار للقدرات وفقاً للأنماط العلمية والتعليمية". وأعرب كريم السيد عن تقديره "لأولياء الأمور على كل هذا الحرص والمسؤولية في المتابعة ونأمل بأن لا يتم الضغط أو التشويش على التلاميذ خلال فترة الامتحانات لإدامة تركيزهم واستمرارهم بأداء الامتحانات بكل مثابرة وحماس".

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