سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يجتمع بمسؤولي إدارتي قضاءي عقرة وبردرش

كما أكد رئيس الحكومة إنجاز حزمة من المشاريع الحيوية في هذه المنطقة بتكلفة بلغت أكثر من 257 مليار دينار
author_image أحمد حاجي
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني آكري عقرة بردرش

زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 22 أيار (مايو) 2023، مدينة عقرة واجتمع بحضور محافظ دهوك، مع قائممقام ومديري النواحي التابعة لقضاءي عقرة وبردرش.

وأشار رئيس الحكومة خلال الاجتماع، إلى أهمية المنطقة وما تتمتع به من ثروة غنية زراعياً وسياحياً، باعتبارها منطقة استراتيجية تربط بين محافظات دهوك وأربيل ونينوى.

كما أكد رئيس الحكومة إنجاز حزمة من المشاريع الحيوية في هذه المنطقة بتكلفة بلغت أكثر من 257 مليار دينار منذ أن تولت التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مهامها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن البرنامج يتضمن كذلك تنفيذ مشاريع أخرى.

ووجّه رئيس الحكومة مسؤولي المنطقة ببذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين الساكنين داخل الحدود الإدارية للمنطقة.

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