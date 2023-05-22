سیاسة

الانتخابات الرئاسية التركية: سنان أوغان يعلن تأييد أردوغان في الدورة الثانية

author_image سوار أحمد
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ترکیا سنان أوغان أردوغان الانتخابات التركية

أربيل (كوردستان24)- أعلن المرشح الحاصل على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان الإثنين تأييده للرئيس رجب طيب أردوغان في مواجهة مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في الدورة الثانية المقررة الأحد.

 وفي الدورة الأولى، حصل أردوغان على 49,5  بالمئة من الأصوات ونال خصمه الاشتراكي الديمقراطي كليتشدار أوغلو 44,9 بالمئة.

وقال أوغان الذي حاز 5,2  في المئة من الأصوات في الدورة الأولى "أطلب من الناخبين الذين صوتوا لنا في الدورة الأولى أن يصوتوا لأردوغان في الدورة الثانية".

وحصل أردوغان على 49,5 بالمئة من الأصوات ونال خصمه الاشتراكي الديمقراطي كمال كليتشدار أوغلو 44,9 بالمئةأي بفارق 2,5 مليون صوت.

وقال أوغان إن "مفاوضاتنا جرت حول المبادئ التالية: محاربة الإرهاب ووضع جدول زمني لإعادة اللاجئين وتعزيز مؤسسات الدولة التركية".

توضح نتيجته الارتفاع المفاجئ لأصوات المحافظين. ويبقى السؤال: إلى أي مرشح ستذهب 2,8 مليون صوت حصل عليها أوغان، لأن جزءا من ناخبيه كان يعتزم عدم التصويت لأردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.

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