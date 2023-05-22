موسكو: أردوغان وبوتين سياسيّان جادّان لا يخلفان الوعد

أربيل (كوردستان 24)- قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سياسيّان جادّان ولا يخلفان الوعد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الرئاسة "الكرملين" في العاصمة موسكو، الاثنين، قيّم خلاله العلاقات التركية الروسية.

وقال بيسكوف: "والأهم من كل ذلك، أنهما (الرئيسين) يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات الفائدة المتبادلة".

وأوضح أن أردوغان وبوتين لا يتبعان سياسات شعبوية، وأنهما يتمتعان بتجربة سياسية كبيرة، وأن كلاهما يبذلان جهودا ضخمة لتحقيق فوائد كبيرة لشعبيهما.

المصدر: وكالة الأناضول