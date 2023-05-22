سیاسة

موسكو: أردوغان وبوتين سياسيّان جادّان لا يخلفان الوعد

وقال بيسكوف: "والأهم من كل ذلك، أنهما (الرئيسين) يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات الفائدة المتبادلة".
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الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان
ترکیا موسكو أنقرة بوتين أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- قال متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سياسيّان جادّان ولا يخلفان الوعد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده متحدث الرئاسة "الكرملين" في العاصمة موسكو، الاثنين، قيّم خلاله العلاقات التركية الروسية.

وقال بيسكوف: "والأهم من كل ذلك، أنهما (الرئيسين) يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات الفائدة المتبادلة".

وأوضح أن أردوغان وبوتين لا يتبعان سياسات شعبوية، وأنهما يتمتعان بتجربة سياسية كبيرة، وأن كلاهما يبذلان جهودا ضخمة لتحقيق فوائد كبيرة لشعبيهما.

 

المصدر: وكالة الأناضول

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