اقتصاد

رئيس حكومة كوردستان يفتتح معرض الإنشاء والإعمار في أربيل

تشارك في المعرض أكثر من 214 شركةٍ محلية وأجنبية من 15 دولة، و400 علامة تجارية عالمية
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رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال افتتاحه المعرض
رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال افتتاحه المعرض
کوردستان معرض الإنشاء والإعمار

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، المعرض الثالث عشر للإنشاء والإعمار بأربيل.

وتشارك أكثر من 214 شركةٍ محلية وأجنبية من 15 دولة في المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام، اعتباراً من الثلاثاء ولغاية الجمعة القادمة.

وقال المدير التنفيذي لمركز أربيل للمعارض، حسن سامي، إن هذا المعرض يختلف عن المعارض السابقة، كون الزيارات ستكون مقتصرة على التجار ورجال الأعمال، لتكون فرصة للقاء بعضهم الآخر وتبادل الخبرات.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن 80 في المئة من الشركات المشاركة أجنبية، و20 في المئة المتبقية شركات محلية.

وأشار إلى أن 400 علامة تجارية عالمية ستكون حاضرة في المعرض الذي يستمر أربعة أيام، على أن تخصص الأيام الثلاثة الأولى لعقد مؤتمرٍ دولي.

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