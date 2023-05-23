سفير اليابان في العراق: نرغب بتقديم المزيد من المساعدة لمستشفى حلبجة للأطفال

أربيل (كوردستان 24)- أعرب السفير الياباني لدى العراق، فوتوشي ماتسوموتو، عن استعداد بلاده لتقديم مزيدٍ من المساعدات لمستشفى حلبجة للأطفال.

جاء ذلك، خلال زيارةٍ للسفير الياباني إلى المستشفى، اليوم الثلاثاء، للتعرّف عن كثب على الحالة الصحية للأطفال المصابين بالتهاب السحايا.

وقال السفير الياباني في مؤتمرٍ صحفي حضرته كوردستان 24: "حلبجة وهيروشيما متشابهتان، ونفهم جيداً آلام مواطني المدينة".

وأضاف: "هناك عدداً كبيراً من المنظمات اليابانية تعاونت في فتراتٍ ماضية مع حكومة إقليم كوردستان لمساعدة المستشفيات والمدارس في حلبجة، وترغب في تقديم المزيد".

ودعا السفير الياباني، حكومة الإقليم وأهالي حلبجة إلى تقديم دعمٍ إضافي للمستشفى، حتى تتمكّن من تقديم العلاج الطبي للأطفال بشكلٍ منظّم.

وكان مدير مستشفى جمال أحمد رشيد للأطفال في السليمانية، بَشدَر عبد الله، أكّد السبت الماضي، تراجع حالات التهاب السحايا مقارنة بالفترة الماضية.

وقال لــ كوردستان 24، إن "أكثر من 10 مرضى كانوا يدخلون بشكلٍ يومي إلى المستشفى، بسبب التهاب السحايا، لكن هذا الرقم انخفض إلى 5 حالات أو أقل، لكن هذا لا يعني أن المرض انتهى".

وأضاف: "معظم المرضى الذين أُدخِلوا إلى المستشفى يتعافون بعد يومين ويعودون إلى منازلهم، أما الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة والصداع، فيمكثون لفترة أطول قبل التعافي ومغادرة المستشفى".

ولفت مدير مستشفى الأطفال، إلى أنه "لحسن الحظ لا توجد وفيات في المحافظة".

وعزا عبد الله انخفاض عدد الإصابات إلى "انتهاء الدوام المدرسي، ووقاية المواطنين واتخاذ الإجراءات الوقائية، خاصة فيما يتعلّق بمصادر المياه".