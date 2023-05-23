سیاسة

مسرور بارزاني: طلبنا من الخبراء والوزارات وجود معايير دولية في مشاريع البناء

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أنه طلب من الخبراء والشركات في مجال البناء والاعمار وكذلك الوزارات المعنية، وجود معايير قياسية دولية في مشاريع البناء، وذلك خلال مشاركته في ندوة على هامش افتتاح معرض الشركات الانشائية والاعمار في أربيل.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال مشاركته في الندوة "برنامج حكومة إقليم كوردستان هو برنامج خدمي"، مضيفاً ان للبناء "مبادئ يجب مراعاتها، بما في ضلك أسعار الوحدات السكنية واحتياجات الشعب التي يجب أن تكون بطريقة يمكن أن يستفيدوا منها".

وأضاف رئيس الحكومة "طلبنا من الوزارات المعنية وخبرائهم تطبيق المعايير الدولية المسموح فقط"، مضيفاً "وجود اشخاص يتابعون عمل بناء المشاريع وجودة العمل".

وأشار مسرور بارزاني الى أنه "يجب أن تكون كوردستان مكاناً جميلاً ولطيفاً"، مشدداً على "ان أي مبنى يتم تشييده في كوردستان يجب أن يتناسب مع مظهر المدينة".

وأكد رئيس الحكومة على أنه "لا ينبغي أن تكون أسعار المنخفضة على حساب جودة البناء"، مشدداً على أنه "يجب أن تؤخذ جودة البناء بنظر الاعتبار وأن تكون بمستوى ثقة الناس".

وتابع بارزاني قائلاً "حتى المساحات الخضراء في المشاريع يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حتى لا يكون البناء خرسانياً فقط، وأن تكون في المشاريع خدمات للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف رئيس الحكومة "عندما يريد المواطن شراء وحدة سكنية في إحدى المباني، يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يجب أن يتأكد من أن وحدته السكنية آمنة".

وأوضح مسرور بارزاني "ان حكومة إقليم كوردستان لديها برنامج لبناء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود"، مضيفاً "ان هناك وحدات سكنية أخرى سيتم توزيعها مجاناً لعوائل الشهداء في جميع محافظات إقليم كوردستان".

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