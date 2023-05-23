مسرور بارزاني يجدّد التزام الإقليم بالتصدّي لكل أشكال العنف ضد المرأة

أربيل (كوردستان 24)- جدّد رئيس حكومة كوردستان، مسرور بارزاني، التزام الإقليم بتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

جاء ذلك، خلال استقبال مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء في أربيل، الدوقة صوفي، دوقة إدنبرة، زوجة الأمير إدوارد.

وأشار خلال اللقاء الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق والقنصل العام البريطاني بالإقليم، إلى أواصر الصداقة المميزة التي تربط بين كوردستان والمملكة المتحدة.

إلى ذلك، أعرب رئيس حكومة كوردستان عن امتنانه لبريطانيا على دعمها المتواصل للإقليم، لا سيما ضمن مجال مكافحة الإرهاب.

وجدّد مسرور بارزاني التزام حكومة إقليم كوردستان بتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين والتصدي لكل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

وشهد اللقاء، تأكيد الجانبين على أهمية ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان بشكل عام، وحماية حقوق النساء والأطفال على وجه الخصوص.

كما ناقش الاجتماع، التعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وضمانه للنساء والأطفال.

من جانبها، قدمت دوقة إدنبرة نبذة عن أعمالها وأنشطتها والهدف من زيارتها إلى إقليم كوردستان، والذي يتمحور بشأن تعزيز الحقوق والقضاء على العنف ضد النساء والأطفال.

خاصةً في المناطق المتضررة من الحروب والصراعات، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بضحايا إرهابيي داعش من النساء والأطفال الإيزيديين.