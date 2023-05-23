سیاسة

مسرور بارزاني يستقبل رئيس بلدية ناشفيل الأميركية

أعرب الوفد الزائر عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وجدد في الوقت نفسه استعداده لتنفيذ عدة مشاريع مشتركة مع مدينة أربيل
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مسرور بارزاني وجون كوبر
مسرور بارزاني وجون كوبر
کوردستان ناشفيل جون كوبر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس بلدية ناشفيل، جون كوبر، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من أعضاء مجلس المدينة، ورئيس وأعضاء مجلس المدن التوائم لناشفيل.

وشهد الاجتماع التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الأميركية، ولا سيّما بين أربيل وناشفيل اللتين ستصبحان قريباً مدينتين توأماً، وخاصة في مجال الثقافة والتعليم.

وأثنى الاجتماع على الدور الإيجابي لأبناء الجالية الكوردستانية في مدينة ناشفيل.

كما أعرب وفد مدينة ناشفيل عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان، وجددوا في الوقت نفسه استعدادهم لتنفيذ عدة مشاريع مشتركة مع مدينة أربيل.

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