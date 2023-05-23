سیاسة

كوردستان تكثف جهودها لتنفيذ خطتها الخاصة بحقوق الانسان

زيباري: " على مستوى الحقوق السياسية فهناك مشاركة فاعلة للمكونات في مختلف المؤسسات الحكومية"
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کوردستان

 أربيل (كوردستان 24 ) - اكدت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان تكثيف الجهود لتنفيذ خطتها بشأن حقوق الإنسان.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان 24 ، "عقدنا اليوم حوارا تفاعليا مع الأجهزة الحكومية كجزء من تنفيذ خطة اقليم كوردستان لحقوق الإنسان، وتضمن الحوار المناقشة حول الحقوق المدنية والسياسية حيث ان هناك الكثير من الإجراءات قامت بها حكومة الإقليم خلال السنوات الماضية بهذا الشأن".

واضاف ان "الاجراءات تضمنت ايضا ايقاف تنفيذ احكام الاعدام حيث توجد أكثر من 450 حالة في الاقليم اضافة الى خطوات اخرى تخص تعزيز التعايش السياسي والسلمي خاصة في المناطق المتنازع عليها".

وتابع زيباري، على مستوى الحقوق السياسية فهناك مشاركة فاعلة للمكونات في مختلف المؤسسات الحكومية فضلا عن المناهج الدراسية ايضا ".

واوضح ان "هناك قوانين تفتخر بها حكومة اقليم كوردستان بشأن الحريات كحرية الصحافة مثلا"، مطالبا بـ"تنفيذها بشكل كامل في المحاكم ".

واشار زيباري الى ان "حكومة الاقليم قامت بحماية المئات من التظاهرات التي اقيمت وهي داعمة للتظاهرات السلمية وسياساتها واضحة بهذا الخصوص".

وختم منسق التوصيات الدولية بالقول، إن "خطة اقليم كوردستان هي جزء من خطة العراق"، مؤكدا الالتزام بتقديم منجزات بهذا الشأن خلال السنوات المقبلة".

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