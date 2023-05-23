نائب عن الائيزيديين يدعو الحكومة العراقية لطرد حزب العمال وايقاف التجاوزات التركية

أربيل (كوردستان 24 ) - دعا النائب عن قضاء سنجار والعضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل،اليوم الثلاثاء،الحكومة الاتحادية برئاسة محمد شياع السوداني الى العمل على طرد حزب العمال الكوردستاني من اراضي البلاد ووضع حد للتجاوزات التركية.

وقال خليل في تصريحات صحفية ان "ما يجري في قضاء سنجار يشبه المثل الذي يقول (لاناقة لي فيها ولا جمل) اذ انه صراع بين تركيا وحزب العمال وان استمرار القصف التركي على المنطقة بحجة وجود عناصر حزب العمال الكوردستاني يعطي لاردوغان ذريعة لخرق سيادة وسماء وارض العراق".

واوضح خليل وهو نائب عن الكورد الايزيديين في قضاء سنجار،ان "الحكومة الاتحادية لا تقوم بواجباتها في الحقيقية وعليها ان تعمل على طرد حزب العمال الكوردستاني من اراضي البلاد حتى لا تنتهك تركيا سيادة البلد مرارا وتكرارا". واضاف،ان "الدستور العراقي ينص على ان تقوم الحكومة بواجباتها في حماية اراضي البلاد والدفاع عن شعبه وارضه وسمائه"،مشيرا الى ان "الحل يكمن من خلال تحرك الحكومة العراقية نحو الامم المتحدة واشراكها في عملية تطبيق اتفاقية سنجار وعودة الاهالي النازحين الى القضاء وكذلك اتخاذ موقف دولي ضد التدخل العسكري التركي". وتواصل تركيا قصفها لمناطق واراضي في شمال البلاد واقليم كوردستان العراق وتستهدف تجمعات حزب العمل الكوردستاني،كان اخرها صباح اليوم في قضاء سنجار.

المصدر : " المطلع "