رئيس وزراء إقليم كوردستان يوافق على صرف أكثر من مليار و500 مليون دينار لبلديات أربيل

أربيل (كوردستان24)- وافق رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023، على انفاق اكثر من مليار و500 مليون دينار، لبلديات أربيل.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة إقليم كوردستان، موافقة مسرور بارزاني، على تخصيص وصرف مبلغ مليار و513 مليون و800 الف دينار

لغرض تنفيذ مشروع جمع ونقل النفايات من بلديات مصيف صلاح الدين وملا عمر وبستورة ودارشكران وغيرها.

ونوه مكتب الاعلام الى ان هذه الموافقة من رئيس حكومة اقليم كوردستان تأتي في سياق الأهمية التي يوليها مجلس الوزراء، لخدمة مواطني الإقليم ومراعاة المصلحة العامة وتحسين البيئة وحمايتها والإسهام في تجميل المدن.

واكد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم، ان هذا المبلغ سيكون من ضمن موازنة المديرية العامة لبلديات أربيل.