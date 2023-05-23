رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح المعرض الدولي الثالث عشر للبناء والإعمار والإنشاءات

أربيل (كوردستان24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 23 أيار (مايو) 2023، المعرض الدولي الثالث عشر للبناء والإعمار والإنشاءات على أرض معرض أربيل الدولي، وذلك بمشاركة نحو 214 من كبريات الشركات الرائدة في البناء والإنشاءات من 15 دولة.

وتجوّل رئيس الحكومة بين أروقة المعرض، كما اطلع عن قرب على النماذج المصغرة والتصاميم الهندسية والمنتجات الإنشائية التي تواكب التقدم في البناء والإنشاء، كذلك أثنى على الشركات المشاركة في المعرض بما يعزز قطاع البناء والإعمار والمشاريع الهندسية.

وخلال ندوة على هامش أعمال المعرض، أكد رئيس الحكومة على أهمية ضمان جودة البناء وضرورة أن يتلاءم مع الظروف الجغرافية والبيئية وسلامة المواطنين، وشدد على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات المجتمع.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن برنامج التشكيلة الوزارية التاسعة خدمي بالدرجة الأساس ويركز بشكل كبير على تقديم الخدمات، مبيناً أن البناء والإعمار يتطلبان مبادئ محددة يجب مراعاتها، بما يشمل تحديد أسعار الوحدات السكنية وتلبية احتياجات المواطنين بطريقة يمكن الاستفادة منها بشكل أمثل.

وشدد على ضرورة الاهتمام بجودة البناء وعدم التضحية بذلك من أجل عرض وحدات سكنية بأسعار مخفّضة، ويجب أن تعكس تلك المشاريع جمال المدن وأن تهتم بالمساحات الخضراء، وألّا يقتصر البناء فيها على المواد الخرسانية فحسب، بل يشمل أيضاً خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

قال إن حكومة إقليم كوردستان تعمل حالياً على برنامج لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية تخصص للمستأجرين وأصحاب الدخل المحدود، وهناك وحدات سكنية أخرى ستُوزع مجاناً على عوائل الشهداء في محافظات الإقليم كافة.

وأكد رئيس الحكومة أن الزيادة المستمرة في عدد الشركات الأجنبية المشاركة في هذه مثل المعارض، يشكّل مؤشراً إيجابياً يعزز مكانة إقليم كوردستان، ويلبي متطلبات المواطنين.