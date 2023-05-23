سیاسة

نشر قرار تفعيل المفوضية في صحيفة "وقائع كوردستان"

author_image سوار أحمد
کوردستان صحيفة الوقائع مفوضية الانتخابات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023، نشر قرار تفعيل مفوضية الانتخابات في صحيفة وقائع كوردستان.

‏وذكرت الوزارة في بيان، انها "نشرت العدد 305 من صحيفة وقائع كوردستان التي هي الجريدة الرسمية للإقليم، القرار رقم 10 لبرلمان كوردستان حول تفعيل مفوضية الانتخابات إضافة إلى عدد من التعليمات والبيانات الأخرى".

وصحيفة "وقائع كوردستان " تعد الجريدة الرسمية لحكومة اقليم كوردستان، وهي تنُشر من قبل وزارة عدل الاقليم بشكل اسبوعي، باللغتين العربية والكوردية وذلك لاطلاع الدوائر في الإقليم والمواطنين على آخر القوانين الصادرة.

وصوت برلمان إقليم كوردستان أمس الاثنين، على تفعيل مفوضية الانتخابات بعد جلسة سادتها الفوضى بسبب "عراك بالأيدي بين برلمانيين معترضين من كتلة الاتحاد الوطني، واخرين من الديمقراطي الكوردستاني.

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