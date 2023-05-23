اقتصاد

تجارة كوردستان تحدد موعد استلام القمح من المزارعين

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة التجارة موسم القمح اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- حددت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023، موعد بدء استلام محصول القمح من الفلاحين.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "سيتم البدء باستلام القمح  من الفلاحين يوم الخميس الموافق المقبل 25 ايار الجاري حيث ستصبح السايلوهات مفتوحة امام الفلاحين".

وأضاف البيان، "سيتم شراء القمح بسعر 850 الف دينار للطن الواحد وذلك بعد استلام العينة وتجاوزها الفحص".

وتابعت الوزارة في البيان "سيتم في هذه السنة استلام 375 الف طن من القمح"، مشيرة الى انه "تم تحويل 40 مليار دينار الى حساب وزارة تجارة الاقليم حيث سيتسلم الفلاح صكاً بالمبلغ بعد ايام من تسليم القمح مع امكانية سحب المبلغ من المصرف خلال وقت قصير".

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