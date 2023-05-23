تركيا وإقليم كوردستان تؤكدان فتح خط طيران بين أربيل ومرسين



أربيل (كوردستان 24 ) - محافظ أربيل ووفد تركي يؤكدان على افتتاح خط الطيران بين أربيل ومرسين.

استقبل محافظ أربيل أوميد خوشناو اليوم الثلاثاء وفدا رفيع المستوى من المستثمرين ورجال الأعمال الأتراك بقيادة رئيس غرفة تجارة مرسين ورئيس جمعية الصداقة التركية العراقية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول كيفية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إقليم كوردستان وتركيا. كما أكدوا على ضرورة رفع مستوى ونطاق العلاقات بين تركيا وإقليم كوردستان ، مشيرين إلى فتح معبر(زيت) الدولي بينهما ، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على توسيع التجارة بين كوردستان وتركيا. واتفقا على العمل بجدية لإطلاق شركة طيران بين أربيل ومرسين ، والتي ستكون نقطة تحول لمزيد من تعزيز العلاقات ،كما ورد في بيان محافظ أربيل.