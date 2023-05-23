سیاسة

توضيح من سكرتير برلمان كوردستان

"ماحدث لن يكون عائقا أمام الامتثال للقوانين المعمول بها وحماية البنية الدستورية لإقليم كوردستان"
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کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مكتب سكرتیر برلمان كوردستان توضيحا حول ماحدث يوم أمس من تصرفات غير لائقة من قبل بعض أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لبرلمان كوردستان أثناء جلسة البرلمان ليوم أمس بحق سكرتير البرلمان التي كانت تقوم بأداء واجبها القانوني .

نص التوضيح :

بعد الجلسة الأخيرة لبرلمان كوردستان التي شهدت إعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء والانتخابات ، صدرت عدة تصريحات وتصرفات مسيئة  وبعيدة عن الآداب والأخلاق البرلمانية من قبل بعض أعضاء البرلمان من كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ضد سكرتير البرلمان.

لذلك نوضح للرأي العام بأن سكرتير البرلمان قامت بواجبها القانوني في هيئة رئاسة البرلمان ، من أجل حماية المؤسسات الدستورية وحماية إقليم كوردستان من الدخول في الفراغ القانوني وإجراء الانتخابات في موعدها ، حيث تم  الاتفاق على إعادة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات ، وأن ماصدر من تصريحات وسلوكيات عدد قليل من نواب الاتحاد الوطني لاقيمة لها عند سكرتير البرلمان  ، ولن تكون عائقا أمام الامتثال للقوانين المعمول بها وحماية البنية الدستورية لإقليم كوردستان.

مكتب سكرتير برلمان كوردستان

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