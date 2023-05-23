الصدر: الحرب السياسية مع الفاسدين تحولت إلى حرب عقائدية

أربيل (كوردستان24)- أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023، أن الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت الى حرب عقائدية.

وجاءت تصريحات الصدر، خلال زيارته مرقد السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهادهم.

وقال الصدر، "إن هذه الزيارة للسيد الوالد أصالة عن نفسي ونيابة عن المؤمنين وكل من أدعى إني الإمام المهدي فهو عدو الله".

وأضاف "لا أريد أن اكون من المفسدين ولا مع الفاسدين لا في داخل التيار ولا خارجه".

وتابع الصدر إن " الحرب السياسية مع الفاسدين قد تحولت الى حرب عقائدية فهذا ديدن الفاسدين والمنشقين وتدعمهم ايادي خارجية".