الجبوري: إصلاح الوضع يتطلب عودة الهاشمي والحلبوسي رسمياً ليس جزءاً من تحالف السيادة"

أربيل (كوردستان 24 ) - اعتبر القيادي في تحالف السيادة مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن إصلاح الوضع في العراق يتطلب عودة نائب رئيس الجمهورية الأسبق طارق الهاشمي، وفيما أكد أن البرلمان في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي كان متمدداً في أدق العمل التنفيذي، لفت الى أن الأكثرية في منطقة جرف الصخر مع الدولة.



وقال الجبوري في تصريحات صحفية إن "السيادة حزب مسجل زعيمه خميس الخنجر والحلبوسي رسمياً ليس جزءاً من تحالف السيادة"، مشدداً بالقول "كتلة السيادة قد تنتهي بعد إقرار الموازنة".



وأضاف "ابلغنا مفوضية الانتخابات بحل حزب الوطن"، مؤكداً أن "ابرز الاستحقاقات المقبلة إقالة رئيس البرلمان".



وبشأن أوضاع "جرف الصخر"، قال الجبوري إن "الوقت ليس مناسباً لإقامة مؤتمر سياسي في جرف الصخر"، معتبراً أن "الأكثرية في جرف الصخر مع الدولة وهناك أقلية من الإرهابيين"، مضيفاً "متمسكون بعودة أبناء جرف الصخر وكل المناطق".

المصدر : السومرية