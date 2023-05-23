أمينة زكري: أعيد تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل قانوني

أربیل (كوردستان 24 ) - قالت عضو المكتب السياسي للحزب الدیمقراطي الكوردستاني ، إن الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يحاولان التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل قانون الانتخابات، وأنه تم إعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشكل قانوني.

قالت عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني مينة زكري ، خلال مشاركتها في برنامج (حديث اليوم ) إن المبدأ الأساسي للأحزاب السياسية في إقليم كوردستان يجب أن يكون إجراء الانتخابات في موعدها.

وأضافت :" الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل شروط جميع الأحزاب الأخرى من اجل الانتخابات وأن العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني مستمرة ونحن مستعدون لعقد اتفاق جديد معهم".

وتابعت "سنبذل قصارى جهدنا لإجراء الانتخابات في موعدها".

وأكدت زكري ، "أن الديمقراطي الكوردستاني استخدم دائما أغلبيته من أجل مصلحة إقليم كوردستان ، ومن أجل المسؤولية التاريخية أظهر مرونة كبيرة ولم يفرض شروطا على أي طرف."

وشددت القيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني على أن قرار برلمان كوردستان أمس كان قرارا دستوريا ومؤسساتيا ، وإعادة تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تمت بأغلبية أعضاء الديمقراطي ، وهذا الشي ليس فقط لمصلحة حزبها ، ولكن لمصلحة جميع الأطراف.

وأوضحت أمينة زكري : "لقد تم تشكيل لجنة برلمانية بخصوص تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، وكان رأي جميع الأطراف في إعادة تفعيل المفوضية ."

وقالت: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسؤول عن تنفيذ مبادرة الرئيس بارزاني قبل أي جهة أخرى ، وحزبها مسؤول عن اتخاذ القرارات لصالح إقليم كوردستان."

وحول موضوع المكونات شددت زكري : "المكونات لن يكونو تابعين لاي حزب ولا ينبغي استخدامهم لمصالح سياسية."