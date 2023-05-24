أفلام كوردية تشارك بمهرجان "عبّاد الشمس" في فنلندا

أربيل (كوردستان 24)- تشارك عدة أفلام كوردية قصيرة ضمن مهرجان "عبّاد الشمس" الذي يقام في فنلندا يومي الـ 23 – 24 مايو أيار الجاري، تحت عنوان (الثقافة، السلام والطبيعة).

وسيعرض الفيلم القصير "أمل" للمخرج الكوردي "موجكان كاويسي" باللغة الكوردية وترجمة إنكليزية، والذي يبلغ مدته 15 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم عن مدرس كوردي يتحدث عن خطر زوال اللغة الكوردية للكورد الذين هاجروا إلى كلار وسهول محافظة مازندران في إيران.

كما يذكّرنا الفيلم بأزمة الهويات اللغوية ويهدف إلى غرس ثقافة منع اندثار التراث واللغة.

أما الفيلم الثاني، فهو "بالورا" للمخرج عبد الغيدر الخالدي،و"بالورا" نمطٌ قديم من الغناء صار في طي النسيان، كانت تؤدّيه النساء الكورديات بتقنية عالية، وذلك بوضع الأصابع على الحنجرة أثناء الغناء وتغيير وضعيتها للتلاعب بنبرة الصوت وطبقاته.

وقال مؤسس المهرجان، رسول خورام: "سيُعرَض 20 فيلماً قصيراً وطويلاً باللغات الكوردية، الفارسية، العربية، الإنكليزية، السويدية والتركية".

وأضاف: "ستقام أيضاً عدة ندوات حول الفيلم والنقد السينمائي، ومن المقرر أن يقام المهرجان سنوياً في فنلندا بالتعاون مع متحف هيلينا رافاتافارا لعلم الاجتماع".

ومن بين الأفلام المشاركة في المهرجان:

فيلم "إخطو خطوة" للمخرجين مازن شيربياني وآريان صالح

فيلم "سيمفونيات زاغروس السبع" للمخرج برويز رستمي

فيلم "لينٌ كالمعدن" لمخرجه سيوان سعديان

فيلم "النرجس الخامسة" للمخرج سركَوت نيكدل

فيلم "ميركوت" للمخرج سيدات كران

مهرجان "عبّاد الشمس" للأفلام والصور، هو مهرجان أفلام متعدد اللغات مبني حول موضوع السلام والطبيعة.

يعرض المهرجان أفلاماً تقدم منظوراً للحياة اليومية والمشهد الثقافي والطبيعي للأشخاص الذين يعيشون في الشرق الأوسط أو يغادرونه، وتروي الأفلام قصة الحياة خارج الحروب.