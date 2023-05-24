وزير المالية: الموظفون هم المستفيدون الرئيسيون من مشروع "حسابي"

أربيل (كوردستان 24 ) - أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان دعم وزارته لنجاح مشروع "حسابي".

استقبل وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات جناب نوري ، الثلاثاء 23 ايار 2023 ، الفريق المشرف على مشروع "حسابي" في مكتب رئيس وزراء اقليم كوردستان.

وجدد وزير المالية والاقتصاد في الاجتماع دعمه الكامل والمديريات العامة بوزارة المالية لمبادرة رئيس الوزراء مسرور بارزاني بشأن مشروع "حسابي" ،مشيرا انه بعد اكمال هذا المشروع سيكون تاثير كبير على القطاع البنكي والمصرفي وسيستفيد منه الموظفون ومن الخدمات المقدمة .

يعتبر هذا المشروع من أهم مشاريع الكابينهة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان ، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق المباشر بين مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان. وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية والاقتصاد ، قال فريق المشروع الذي يشرف عليه عزيز أحمد نائب رئيس مكتب رئيس مجلس الوزراء ، إنه خلال الأشهر السبعة الماضية ، استطاع مشروع "حسابي" في مرحلته الاولى وبنجاح من فتح حساب لـ 841 من موظفي مستشفى أربيل للولادة وأمراض النساء وتدفع رواتبهم حاليا من خلال نظام إلكتروني.وسيستمر المشروع لمدة عامين وسيكون لجميع الموظفين والعاملين في إقليم كوردستان الذين تزيد رواتبهم عن 1.2 مليون دينار، سيكونون أصحاب حسابات مصرفية خاصة بهم. وقال عزيز أحمد ، نائب مدير مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق ، الثلاثاء 3 أبريل 2023 ، في مقابلة مع كوردستان 24 ، إن مشروع "حسابي" هو مشروع استراتيجي مهم طويل الأمد ،موضحا وفقًا للخطة كان من المقرر أن تبدأ العملية في حزيران من هذا العام ، لكنهم تمكنوا من بدء أول عملية تجريبية لتنفيذ مشروع حسابي في شباط ، أي قبل أربعة أشهر من ذلك التاريخ.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، قال الأربعاء 15 آذار 2023 ، في مقابلة حول مشروع حسابي ، "كل شيء يبدأ بالخطوة الأولى.

وأعلن رئيس حكومة الاقليم ، الثلاثاء ، 28 شباط 2023 ، عن مبادرة "حسابي" ، قائلاً: "سنعمل على دفع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وقوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان رقمياً خلال العامين المقبلين" .

وفي جانب آخر من رسالته ، أوضح مسرور بارزاني أن (حسابي) سيوفر وسيلة آمنة وشفافة ومريحة لموظفي الحكومة والمتقاعدين لتلقي رواتبهم من خلال شبكة من أجهزة الصراف الآلي ، والتي تزيد عن 1000 موقع على مستوى الاقليم. وقال "بفضل هذه المبادرة ، سيتمكن موظفو القطاع العام من الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة ، بما في ذلك القروض وسعة الادخار والتحويلات المحلية والدولية وسعة السحب الدولية والمدفوعات الرقمية عبر الإنترنت ."