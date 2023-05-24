مجلس الوزراء يناقش وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار إعادة هيكلة المالية العامة

أربیل (كوردستان 24 ) - يجتمع مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني لمناقشة وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار إعادة تنظيم المالية العامة وعدة قضايا أخرى.

وقال مكتب الإعلام التابع لحكومة إقليم كوردستان ، إن رئيس الحكومة مسرور بارزاني سيترأس اجتماعا لمجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء 24 مايو 2023 وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قباد طالباني ، وسيتم مناقشة عدة مواضيع في الاجتماع.

وسيتم في القسم الاول من الاجتماع عرض آخر المستجدات بخصوص مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2023- وفي القسم الثاني سيتم بحث مخرجات اجتماع 22 مايو 2023 الخاص بوضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرار الاجتماع السابق لمجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المالية العامة.

والقسم الثالث للاجتماع سيخصص لعرض مشروع قانون وزارة الصحة في اقليم كوردستان.