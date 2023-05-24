سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يخصّص أكثر من 5 مليار دينار لبناء مستشفى في زاخو

يأتي بناء المستشفى، ضمن أجندة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف النهوض بالقطاع الصحي وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في المحافظات والإدارات المستقلة
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مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان باتيفا زاخو

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على تخصيص أكثر من خمسة مليار دينار لبناء مستشفى للطوارئ بمنطقة باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة.

وقال المركز الإعلامي للحكومة، إن رئيس مجلس الوزراء وافق على تخصيص 5 مليارات و 163 مليون دينار لبناء مستشفى طوارئ في منطقة باتيفا التابعة لإدارة زاخو المستقلة، على أن يُنفق المبلغ من الميزانية الاستثمارية لوزارة الصحة.

يأتي بناء المستشفى، ضمن أجندة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف النهوض بالقطاع الصحي.

كذلك سعياً من حكومة كوردستان لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين في المحافظات والإدارات المستقلة.

 

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