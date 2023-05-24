القضاء العراقي يجتمع لبحث تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، لبحث الشكوى المقدمة ضد تمديد الدورة البرلمانية الخامسة في إقليم كوردستان.

يأتي ذلك، بعد أن سبق لمجلس القضاء الأعلى أن رفع جلساته ثلاث مرات حول دستورية تمديد الدورة البرلمانية الخامسة لعامٍ إضافي، ومناقشته في اجتماع اليوم.

وكان برلمان إقليم كوردستان، وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على استمرار الدورة الخامسة حتى خريف عام 2023.

وفي وقتٍ سابق، أعلن برلمان إقليم كوردستان بعد موافقة أغلبية الأصوات (58 صوتاً) عن تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات خلال جلسةٍ ترأسها نائب رئيس البرلمان وسكرتيره.

وأعلنت رئاسة إقليم كوردستان، في الـ 26 مارس آذار الماضي، على لسان متحدثها دلشاد شهاب، تحديد الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.