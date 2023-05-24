سیاسة

بحجة اسم كوردستان،حزب"ظفر" في أنقرة يمنع فريق كوردستان 24 بتغطية المؤتمر الصحفي للحزب

"أوميت أوزداغ ": "لن أسمح لكوردستان 24 بالعمل على الحدود التركية وشمال كوردستان إذا وصلت إلى السلطة "
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مراسل كوردستان 24 خلال منعه من تغطية مؤتمر الحزب
مراسل كوردستان 24 خلال منعه من تغطية مؤتمر الحزب
کوردستان

أربيل (كوردستان 24 ) - منع  حزب "ظفر" في أنقرة فريق كوردستان 24" بحضور المؤتمر الصحفي لزعيمه أوميد أوزداغ بحجة  اسم كوردستان.

وأعرب زعيم حزب "ظفر "العنصري التركي أوميت أوزداغ عن دعمه للمرشح الرئاسي كمال كيليجدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وخلال المؤتمر الصحفي منع عدد من أعضاء الحزب مراسل "كوردستان 24" من تغطية المؤتمر،وجاء قرار عدم السماح  لفريق كوردستان 24  من زعيم الحزب ، أوميت أوزداغ ،بحسب قول أعضاء من الحزب .

وندد  فرع أنقرة لاتحاد الصحفيين التركي من جهته بهذا التصرف .

 وكان زعيم حزب "ظفر "قد قال في وقت سابق إنه إذا وصل إلى السلطة بعد الانتخابات ، فلن يسمح لكوردستان 24 بالعمل على الحدود التركية وشمال كوردستان.

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