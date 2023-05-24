سیاسة

محافظ دهوك يستقبل دوقة إدنبرة

تحدّثت الدوقة صوفي عن الحركات والأنشطة ضمن مجال السلام وحقوق الإنسان، خاصةً النساء والأطفال
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علي تتر والدوقة صوفي
علي تتر والدوقة صوفي
کوردستان الدوقة صوفي علي تتر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل محافظ دهوك الدكتور علي تتر، أمس الثلاثاء، الدوقة صوفي، دوقة إدنبرة، زوجة الأمير إدوارد شقيق الملك تشارلز الثالث.

وناقش الاجتماع الذي حضره نائبا المحافظ والسفير البريطاني لدى العراق والقنصل العام البريطاني بالإقليم، العلاقات الودية بين كوردستان والمملكة المتحدة ودورها في مساعدة الإقليم ومحافظة دهوك.

في غضون ذلك، وجّه محافظ دهوك الشكر للمملكة المتحدة، معرباً عن أمله بتطوير العلاقات بين الجانبين.

من جهتها، تحدّثت الدوقة صوفي عن الحركات والأنشطة ضمن مجال السلام وحقوق الإنسان، خاصةً النساء والأطفال، وكشفت عن أسباب زيارتها إلى دهوك.

وكان الحديث عن وضع اللاجئين والتطورات الأخيرة في هذا المجال موضوعاً آخر للاجتماع.

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